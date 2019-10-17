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Центробанк решил блокировать счета без суда
В Центробанке выступили с идеей блокировки счетов до соответствующего решения суда, сообщает DEITA.RU.
По мнению бизнеса, идея стать «финансовым полицейским» может плохо закончиться. У представителей предпринимательства возможно появятся серьезные проблемы.
О желании главного российского банка создать принципиально новый правовой механизм, который позволит блокировать счета подконтрольных Центробанку компаний еще до принятия окончательного решения суда с целью взыскания убытков, рассказал корреспонденту «Ведомостей» источник в ЦБ.
Отмечается, что принимать решение о том, чьи счета подлежат блокировке, финансовая организация будет принимать самостоятельно. Нововведение связано с тем, что на сегодняшний день урегулирование задолженностей происходит после отзыва лицензий. Это вызывает ряд сложностей.
Екатерина Брязгунова