Центробанк решил блокировать счета без суда

В Центробанке выступили с идеей блокировки счетов до соответствующего решения суда, сообщает DEITA.RU.

По мнению бизнеса, идея стать «финансовым полицейским» может плохо закончиться. У представителей предпринимательства возможно появятся серьезные проблемы.

О желании главного российского банка создать принципиально новый правовой механизм, который позволит блокировать счета подконтрольных Центробанку компаний еще до принятия окончательного решения суда с целью взыскания убытков, рассказал корреспонденту «Ведомостей» источник в ЦБ.

Отмечается, что принимать решение о том, чьи счета подлежат блокировке, финансовая организация будет принимать самостоятельно. Нововведение связано с тем, что на сегодняшний день урегулирование задолженностей происходит после отзыва лицензий. Это вызывает ряд сложностей.

Екатерина Брязгунова