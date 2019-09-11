Центробанк сам решит, какие кредиты дать людям

Центробанк будет сам решать, какие кредиты дать людям. Иных средств сдержать кредитный бум у Набиуллиной нет - а это означает, что в их «поединке» с министром Орешкиным глава ЦБ признала поражение, сообщает DEITA.RU.



Розничные кредиты в России растут с небывалой скоростью. Закредитованность населения тревожит экономистов - в первую очередь главу Минэкономразвития Максима Орешкина.

Экономический министр прогнозирует глобальную рецессию отечественной экономики уже в 2021 году. Более того, он даже называл это «кредитной катастрофой». Пузырь лопнет, и систему кредитования населения ждет кризис.

Кредиты растут несообразно зарплатам и доходам населения. Суммы становятся больше, комиссии больше, а денег у людей, чтобы платить эти кредиты, больше не становится

Иного мнения доселе придерживалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Опасения министра она считала гииперболизированными - ситуация хоть и напряженная, но стабильная. Тогда Орешкин в своем Twitter открыто иронизировал над ЦБ, упрекая его в слабом понимании макроэкономических процессов.

Центробанк больше волновался не из-за объемов кредитования, а из-за роста необеспеченных кредитов. Его эксперты полагали, что напряженность удалось снять после введения банками и микрофинансами предельной долговой нагрузки физлиц.

Но последние действия ЦБ свидетельствуют: Набиуллина признала правоту Орешкина - иных средств, кроме как ограничения кредитования вручную, у банка нет. Набиуллина панирует ограничить долгие и необеспеченные кредиты.

Всего пять лет назад типичный срок такого кредита был 2–3 года, иногда пять лет, сейчас большинство банков предлагает их уже на 5–7 лет, а некоторые и до 15 лет.

Здесь в дело вступает человеческий фактор - например, человек берет кредит на свадьбу или покупку дорогой техники. Свадьба проходит, техника ломается, и человек «ломается» - платить уже не хочется, мотивация улетучивается, появляются различные причины уйти от обязательств.

Сейчас Центробанк подготовил доклад, в котором представил участники рынка свои способы прямых ограничений выдачи кредитов. Банки изучают предложение. Проще говоря: ЦБ хочет сам решать, сколько и каких кредитов людям разрешено дать.

Фактически это означает серьезную озабоченность ЦБ прогнозом Орешкина кредитном пузыре и кризисе 2021 года. Глава Минэкономразвития может праздновать маленькую политическую победу.

Василий Кучин