Центробанк может увеличить первоначальный ипотечный взнос для некоторых россиян, сообщает DEITA.RU. Рассказал об этом первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Сельским жителям могут дать возможность оформлять ипотеку с первоначальным взносом в два раза меньшим, чем обычно: внося 10% суммы кредита. На жителей городов поблажки не распространяются.

Таким образом депутаты решили упростить постройку собственного дома для тех, кто живет в селах, давая им больший простор для действий.

Анастасия Туркова