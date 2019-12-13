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Центробанк: схема борьбы с мошенниками не сработает
Игроки банковского рынка предложили продлить срок транзакций, при переводе сомнительных платежей, сообщает DEITA.RU.
Как стало известно РБК, данный вопрос обсуждается в Ассоциации банков «России». Как отметил представитель ассоциации, предлагается два шага для противодействия мошенничеству. Во-первых, продлить время для транзакции и возвращать средства, если с клиентом не удалось связаться, вместо того чтобы перечислять деньги.
Согласно, нынешнему законодательству срок транзакции может составить два дня, как отмечают некоторые представители банков, этого времени не хватает, чтобы связаться с человеком, который открыл счет в кредитной организации. Однако если дозвониться до клиента не удалось, то предлагается не переводить деньги на другой счет и банк.
Предлагаемые шаги также прокомментировали в Центробанке и заявили, что это не поможет справиться с мошенничеством и не принесет положительного эффекта. Против также выступают и другие банки, отмечая что 2 дней хватает для того, чтобы связаться с клиентом. Продление периода транзакции для кредитных организаций может стать причиной убытков.
Иван Юрьев