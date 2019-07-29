Банк России снова снизил ключевую ставку, сообщает DEITA.RU по материалам Центробанка.

Ключевая ставка снижена с тем же шагом, что в июне - 0,25 процентных пункта. Теперь она составляет 7,25 процента, то есть вернулась на уровень осени 2018 года.

Как отмечает финансовый регулятор, главная причина снижения ключевой ­ставки - продолжающееся замедление инфляции. Сейчас инфляцию сдерживает динамика потребительского спроса. Кроме того, произошло более ранее поступление на рынки дешевых свежих овощей и фруктов в этом году благодаря теплой погоде в начале лета.

Снижение стоимости денег в экономике заметнее остальных видов кредитования скажется на процентах по ссудам юрлицам и ипотеке. Но есть и другая стороны вопроса: продолжат «дешеветь» банковские вклады в рублях.

Дмитрий Санников