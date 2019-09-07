ЦБ принял ключевое решение снижать ставку на двадцать пять базисных пунктов: до семи процентов годовых, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИАФАН.

Спуск, поясняют в кредитной организации, сделан в связи с замедлением инфляции, пускай даже темпы роста экономики не соответствуют ожиданиям.

Такие меры, по замыслу ЦБ, должны создать условия для уменьшения депозитно-кредитных ставок. Эксперты собираются оценить перспективы продолжения снижения основной планки: минимума, по которому ЦБ берет средства для депозитов и кредитов коммерческим банкам.

Также приходится следить за уровнем инфляции, поскольку ситуация нестабильна, добавляет Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

Анастасия Туркова