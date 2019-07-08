Эксперты указали регулятору на ошибки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Аналитики Института экономики роста им. Столыпина в обзоре "Большая жертва маленькой инфляции" выступили с критикой Центрального банка России.



В частности, эксперты раскритиковали методы регулятора в борьбе с инфляцией. По словам специалистов, финансовый контрольный орган так и не выработал системной макроэкономической политики.





Кроме этого, эксперты обратили внимание на то, что из-за слабого рубля в стране подорожал импорт и выросла стоимость кредитных денег. Сейчас она находится выше уровня рентабельности в большинстве отраслей.

По этим же причинам растут тарифы инфраструктурных монополий. Так, с 2007 года тарифы ЖКХ выросли в три раза, а услуги пассажирского транспорта — в 2,7 раза.

Инфляция к концу 2019 года может составить 4,8—5,1% против целевого ориентира ЦБ в 4%, считают в Институте экономики роста. Превышение ориентира произойдет как раз за счет немонетарных факторов.

Дмитрий Шевченко