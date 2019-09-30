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Центробанк установил размер комиссий для быстрых платежей
30 Сентябрь 2019, 04:22
В России с 1 октября банки будут брать новую комиссию с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей, сообщает DEITA.RU.
Банк России уже установил соответствующие тарифы. В соответствии с документом, плата будет взыматься только с юридических лиц.
Так, для массовых платежей (включая оплату услуг медицинских и образовательных учреждений, оплату услуг ЖКХ, телекоммуникационных и так далее) максимальный размер комиссии составит 0,4 процента от суммы платежа. Для остальных - 0,7 процента.
Особо подчеркивается, что комиссия с физических лиц при оплате за любые товары и услуги через Систему быстрых платежей взыматься не будет. Также комиссия не коснется государственных платежей: оплаты штрафов или налогов.
Дмитрий Санников