Центробанк установил размер комиссий для быстрых платежей

В России с 1 октября банки будут брать новую комиссию с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей, сообщает DEITA.RU.

Банк России уже установил соответствующие тарифы. В соответствии с документом, плата будет взыматься только с юридических лиц.

Так, для массовых платежей (включая оплату услуг медицинских и образовательных учреждений, оплату услуг ЖКХ, телекоммуникационных и так далее) максимальный размер комиссии составит 0,4 процента от суммы платежа. Для остальных - 0,7 процента.

Особо подчеркивается, что комиссия с физических лиц при оплате за любые товары и услуги через Систему быстрых платежей взыматься не будет. Также комиссия не коснется государственных платежей: оплаты штрафов или налогов.

Дмитрий Санников