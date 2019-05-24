В России готовятся внедрить обязательную биометрию, сообщает DEITA.RU.

Центральный Банк намерен обязать все остальные банки страны оказывать услуги гражданам с помощью единой биометрической системы. Для этого россиянам будет необходимо отсканировать изображение лица и сделать слепок голоса. После прохождения этой процедуры в одном банке, для проведения операций во всех остальных этого уже не потребуется.

Как пишут "Ведомости" оператором этой системы выступает "Ростелеком".

Законопроект, регламентирующий все тонкости работы ЕБС может появиться в Госдуме уже в июле этого года.

Эксперты говорят о том, что часть кредитных продуктов ещё не готова к применению новой системы.