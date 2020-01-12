Центробанк: всю пенсию можно будет получить сразу

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат, сообщает DEITA.RU. В соответствии с разработанными документами, в новой пенсионной схеме появится возможность получить все пенсионные накопления сразу.

Как рассказал «РГ» первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов, в новой пенсионной схеме, при гарантированном пенсионном плане, по завершении накопительной фазы у гражданина будет выбор - получить накопления сразу, заплатив подоходный налог (сейчас 13%), или приобрести пожизненный пенсионный план с выплатами каждый месяц.

Правительство Дмитрия Медведева уже готовит законопроект о гарантированном пенсионном плане для внесения в Государственную Думу. По замыслу законотворцев, новый ГПП должен прийти на смену обязательным пенсионным накоплениям. Напомним, что формирование накопительной части пенсии заморожено с 2014 года и эта самая «заморозка» продлевается с незавидной регулярностью.

Как считают в правительстве, выплаты по ГПП должны начинаться или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста.

Как пояснил Сергей Швецов, «скользящий» вариант выплат даст возможность передачи остатка накоплений по наследству даже после того, как выплаты начались. «Эта пенсия - до смерти, но с точки зрения наследования - это срочная история. И если человек, кому завещана эта пенсия, находится на стадии выплат, к его выплатам добавляют унаследованные выплаты, а если он находится еще на стадии накопления, он получает выкупную сумму - весь остаток разом. Если один из членов семьи хочет обеспечить другого, просто в завещании указывает своего супруга или детей в качестве наследника накоплений», - рассказал Сергей Швецов.

Дмитрий Санников