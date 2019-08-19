Регулятор призвал МФО быть более ответственными, сообщает DEITA.RU.

Центробанк России обратился к руководству микрофинансовых организаций по всей стране с настоятельной рекомендацией о недопущении навязывания кредитов населению.

Кроме этого, регулятор в своём обращении на официальном сайте отметил, что МФО нужно повысить качество информирования заёмщиков об условиях предоставления своих услуг.

Также ЦБ подчеркнул важность ответственного выбора партнёров при привлечении профессиональных взыскателей задолженности. Отмечено было, что МФО всё чаще работают с просрочкой самостоятельно, без привлечения коллекторских агентств.

Дмитрий Шевченко