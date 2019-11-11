Центробанк заявил об атаках на банковские карты

Банк России заявил о новых хакерских атаках на банковские карты россиян. Предупредительные письма были высланы всем кредитно-финансовым организациям страны, участвующим в Системе быстрых платежей. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно документу, опубликованному на сайте ЦБ, вредоносные хакеры вычисляют номера телефонов своих жертв, чтобы «пробить» их в СБП и начать названивать ничего не подозревающим гражданам, под видом представителей правоохранительных органов или сотрудников банка.

Под атаками понимается сбор информации о клиентах банков с помощью идентификатора, в качестве которого в данном случае выступает номер мобильного телефона. Войдя в СБП, мошенники вычисляют имя, отчество и первую букву фамилии жертвы, а также наименование кредитной организации, которая выпустила банковскую карту.

Центробанк предупреждает, что эти атаки могут иметь массовый характер и просит руководства банков обратить очень большое внимание на обеспечение информационной безопасности своих клиентов.

Первыми случаи виртуальных нападений мошенников на банковские счета россиян прокомментировали представители ВТБ. Сотрудники «безопасного» отдела банка заявили, что мошенники названивали нескольким их клиентам с целью узнать код из смс-сообщения, чтобы произвести перевод денежных средств, которые сами же мошенники и инициировали.

«Доля подобных атак - ничтожна. Значимость этого вида мошенничества сильно преувеличена - преступники не пытаются «прыгнуть выше» головы т.к. осведомлены о лимитах в совершении подобных операций, после превышения которых происходит блокировка аккаунта», - передает слова представителей ВТБ «Коммерсант».

В ЦБ отметили, что в связи с выявленными атаками хакеров, не важно, как много или мало на сегодняшний день их было совершено, принято решение о временной блокировке аккаунтов в СБП россиян, на чьи телефонные номера были совершены попытки взлома.

«С точки зрения кибербезопасности, СБП надежно защищена с помощью двухступенчатой системы: сначала со стороны банков, а потом – на уровне НСПК, где выявляются запросы клиентов банков, которые не заканчиваются переводами. Последние запросы в обязательном порядке блокируются. НСПК круглосуточно осуществляет мониторинг операций в СБП», - заявил представитель ЦБ.

Екатерина Цой