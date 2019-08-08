Финансовые власти страны предупреждают о грядущем ослаблении российской валюты, сообщает DEITA.RU.

Намерение США ввести новые экономические санкции в отношении России станет причиной очередной обвала курса рубля.

Если, по данным ЦБ, в июле отечественная валюта пережила усиление своих позиций, то уже в текущем месяце можно ожидать падения её стоимости.

Такие расчёты следуют из отчёта регулятора по итогам первого полугодия 2019 года. Как отмечают в Банке, номинальный курс рубля к иностранным валютам повысился в июле на 1,5% по сравнению с июнем и на 6,9% по сравнению с декабрем 2018, а реальный эффективный курс — на 1,6%.

К корзине валют ослабление рубля за семь месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 1,6% по номинальному курсу, а реальный курс практически не изменился.

Дмитрий Шевченко