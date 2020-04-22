Центробанку открыли глаза: почти 40% россиян стали беднее

Специально для ЦБ Фонд общественного мнения сделал опрос о благосостоянии россиян. Итоги неутешительные, сообщает ИА DEITA.RU.



Согласно опубликованным данным, с января-февраля 2020 года 36 процентов россиян констатировали ухудшение своего материального положения.

Лишь 4 процента граждан каким-то образом за текущий период сумели его улучшить. У остальных же ничего не поменялось - однако экономический кризис только набирает обороты.

Статистика по бизнесу еще более удручает. Полностью закрыли свои проекты 41 процент опрошенных, а у 33 сократились доходы. Рост продемонстрировали лишь 3 процента бизнесменов. По данным Росстата, на последнюю декаду прошлого года, сбережения россиян составляли около 33 триллионов рублей, из которых шесть лежало «под матрасом».

Теперь же 26 процентов имеющих заначку граждан рассказали, что в связи с кризисом им пришлось прибегнуть к трате сбережений. А у 23 процентов населения денег на черный день нет вообще.

В контексте триллионов на счетах стоит упомянуть недавние слова главы счетной палаты Алексея Кудрина о возможном изъятии этих денег в счет государственных облигаций. Испугавшись такого расклада, россияне пополнили кубышки под кроватями наличкой. Об этом говорил и сам ЦБ, констатируя рост обращений по закрытиям вкладов и съему наличных.

Россиян также попросили выразить в конкретных понятиях, на что им хватает имеющихся ныне средств. Так, 35 процентов считают себя теми, кто находится за чертой бедности. Из них у 6% денег не хватает на питание, у 29% – денег на еду хватает, на одежду и обувь – нет.

Примерно столько же граждан относят себя к среднему классу. Российский средний класс - не чета американскому или европейскому, и таковым не может считаться тот, кому хватает денег на еду и одежду, а вот бытовую технику купить без кредита не получается.

Позволить себе покупать бытовую технику, когда захочется, может лишь 1% россиян. Но на более дорогие атрибуты, вроде автомобиля, тоже приходится брать кредит.

И лишь четыре процента жителей страны чувствуют себя комфортно даже в условиях пандемии коронавиуса и экономического кризиса. Им спокойно хватает денег на еду, одежду, бытовую технику и автомобили.

С начала пандемии коронавируса весь российский бизнес, а в первую очередь малый, терпит бедствие. «Предприниматель» в реалиях весны 2020 года - это смертельный диагноз. Из-за простоя экономики теряется около 500 миллиардов рублей еженедельно, мер поддержки от государства категорически не хватает.

Даже миллиардер Арас Агаларов в интервью РБК констатировал, что все, что сейчас он может сделать - это наблюдать, как его бизнес-корабль идет ко дну. Такая формулировка, пожалуй, наиболее точно отражает дейсвительность.