Цены на авиабилеты упадут - Путин дал поручение

Президент не даст авиакомпаниям поднимать цены на билеты для дальневосточников, сообщает DEITA.RU.



Президент России Владимир Путин дал важное поручение правительству по итогам ВЭФ. Оно касается стоимости авиабилетов для дальневосточников.

Как сообщается на сайте Кремля, до 1 марта 2020 года Дмитрий Медведев и его подчиненные должны продумать и принять меры, которые предоставят авиаперевозчикам, преимущественный доступ к коммерчески-выгодным международным маршрутам. Такую льготу получат только те, кто перевозит дальневосточников в европейскую часть страны по доступным ценам.

Елена Миронова