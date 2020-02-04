telegr wh call

Новости

Песков сказал, полетит ли Путин в Китай

4 Февраль 2020, 21:45

Цены на авиабилеты вырастут в ночь на среду

4 Февраль 2020, 21:15

Авиакомпания отказалась вывозить граждан СНГ из зараженного Китая

4 Февраль 2020, 20:45

«Зона отчуждения» по коронавирусу выбрана – Минздрав

4 Февраль 2020, 20:15

Бокал вина за ужином ведет к алкоголизму

4 Февраль 2020, 20:00

Роспотребнадзор напомнил об угрозе онкологии

4 Февраль 2020, 19:40

Работой правительства Медведева недовольны 4 из 5 россиян

4 Февраль 2020, 19:20

Шайка мошенников угнала 300 автомобилей

4 Февраль 2020, 19:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Цены на авиабилеты вырастут в ночь на среду

аэропорт

Об этом предупредили в Ассоциации туроператоров России

Билеты на самолеты вырастут в цене на 3%, сообщает ИА DEITA.RU. Скачок цен запланирован на ночь с 4 на 5 февраля.

Как пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России, цены на авиабилеты за границу должны вырасти именно в эту ночь – со вторника на среду. Дело в том, что курс валют для рейсов, выполняющихся компаниями за пределы своего государства, пересчитывает Международная ассоциация воздушного транспорта. За основу всегда берут усредненный курс, установленный Центробанком. На 3 февраля он составляет 71 рубль за 1 евро.

До 5 февраля стоимость авиабилетов за границу складывалась из расчета 69 рублей за евро. Таким образом, цены на билеты вырастут сразу на 3%.

Ранее сообщалось о том, что российские власти думают, как снизить цены на авиабилеты для внутренних перевозок. В частности – для перелетов с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Для субсидирования выделено 6 млрд рублей – это на 2 млрд меньше, чем год назад.

Читайте также:

Козлов: на субсидированные билеты выделено на 2 млрд меньше

Российские поезда перестанут ходить в Китай

Аэрофлот меняет билеты на Китай без дополнительной платы

Елена Миронова

Популярное

Кафе для автомобилистов загорелось в Приморье

Тайна радаров: как узнать муляж на дороге

«Один лук остался» - коронавирус забрал у приморцев овощи и фрукты

Китайские овощи возвращаются на приморские прилавки
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...