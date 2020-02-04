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Цены на авиабилеты вырастут в ночь на среду
Об этом предупредили в Ассоциации туроператоров России
Билеты на самолеты вырастут в цене на 3%, сообщает ИА
DEITA.RU. Скачок цен запланирован на ночь с 4 на 5 февраля.
Как пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России, цены на авиабилеты за границу должны вырасти именно в эту ночь – со вторника на среду. Дело в том, что курс валют для рейсов, выполняющихся компаниями за пределы своего государства, пересчитывает Международная ассоциация воздушного транспорта. За основу всегда берут усредненный курс, установленный Центробанком. На 3 февраля он составляет 71 рубль за 1 евро.
До 5 февраля стоимость авиабилетов за границу складывалась из расчета 69 рублей за евро. Таким образом, цены на билеты вырастут сразу на 3%.
Ранее сообщалось о том, что российские власти думают, как снизить цены на авиабилеты для внутренних перевозок. В частности – для перелетов с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Для субсидирования выделено 6 млрд рублей – это на 2 млрд меньше, чем год назад.