Авиабилеты неожиданно резко выросли в цене, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру». Поднялась стоимость и внутренних рейсов, и международных.

На тридцать три процента увеличился средний чек на внутренних перелетах и на десять процентов на перелетах между странами. Предполагаемая причина – пора отпусков, которая в самом разгаре, ведь лето близится к июлю.

Перелет экономклассом обойдется путешествующим на 7,5 процентов дороже в этом году. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта рассказала, что за первые два месяца 2019 года авиабилеты выросли в цене втрое больше, чем за весь предыдущий год.

Анастасия Туркова