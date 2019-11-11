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19 Август 2019, 19:45

Цены на авто в России растут, а спрос падает

автомобиль, авто, машина

Цены на автомобили в России продолжают повышаться, несмотря на снижение спроса. В текущем году увеличение цены составило 10 процентов от уровня прошлогодней стоимости, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».

По словам экспертов, повышение цен связано в первую очередь с низкой загрузкой российских автомобильных заводов, из-за чего концерны вынуждены закладывать растущие издержки даже с учетом падения спроса. Однако купить авто по старой цене еще возможно, если получиться «поймать» спецпредложение дилеров, которые в погоне за планом готовы продавать автомобили в убыток.

В дилере «Авилон» посчитали, что за пять месяцев стоимость Hyundai Solaris подросла на пять тысяч рублей, Hyundai Elantra — на 10 тысяч, а Hyundai Sonata — на 20 тысяч. Кроме того, подорожали автомобили марки Fiat и Jeep. Их цены увеличились на полтора и два процента соответственно.

Стоит отметить, что есть автомобили, которые значительно подвинулись в цене. Так, новенький Volkswagen Tiguan стал стоить на 60 тысяч рублей дороже. А вот Volkswagen Polo немного прибавил в цене — плюс 20–22 тысячи рублей.

Японский конгломерат Mitsubishi, как и многие другие, в 2019 году повышал цены. Представитель Toyota, в свою очередь, отметили, что новые цены появились только у RAV4, так как была выпущена новая модель. Kia традиционно повышало цены в январе, а представители Renault отметили, что в этом году у них прошло увеличении цен меньше, чем у конкурентов.

Екатерина Брязгунова

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