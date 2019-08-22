Автоэксперт уверен: купить автомобиль смогут теперь только богатые люди, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.



Игорь Моржаретто, автоэксперт и партнер автомобильного аналитического агентства, уверен: в ближайшие месяцы цены на авто в России вырастут на 8-10%.

При этом собеседник издания признал, что ожидать роста цен на новые машины более 10% не стоит. По крайней мере, не в этом году. По мнению эксперта, ни к чему хорошему такой рост ценника на новенькие машины, отечественного производства в том числе, не приведет: россияне будут покупать все меньше машин.

В этом году стало известно, что производителей автомобильных компонентов лишили господдержки. Это был третий удар после повышения НДС и роста инфляции. Первыми о повышении цен заявили в АвтоВАЗе.

Елена Миронова



