Цены на автомобили резко «взлетели» в России

Лидер отечественного автопрома преподнес россиянам неожиданный новогодний «подарок» в виде резкого повышения цен на популярные модели авто, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает «РГ», с первого дня нового 2020 года завод АвтоВАЗ без предупреждения повысил стоимость всей линейки автомобилей Lada на два и три процента в среднем.

Отмечается, что сильнее всего поднялся в цене один из самых популярных у россиян отечественный седан Vesta – на три и восемь процента подорожал «базовый» кузов и от полутора до почти трех процентов выросла цена на остальные модификации.

Не оставил без внимания волжский завод и «бюджетную» Granta с «внедорожным» 4x4. Модификации первого автомобиля подорожали от одно и семи до двух и семи процентов, а второй – на два с половиной процента.

Цены на «семейный» Largus в среднем «взлетели» на три процента. А вот Xray «всего» на один процент.

Никаких официальных объяснений по поводу резкого поднятия цен представители завода на сегодняшний день не давали.

Екатерина Цой