Новости
Роспотребнадзор отбирает у школьников Приморья снюс
2 Январь 2020, 16:15
ВОЗ поставил под сомнение пользу рассола
2 Январь 2020, 15:45
Пьяный приморец вылетел во Владивосток, а проснулся на Камчатке
2 Январь 2020, 15:15
Рост детской заболеваемости зафиксировали в России
2 Январь 2020, 14:45
Стало известно, как избежать штрафа при езде без ремня безопасности
2 Январь 2020, 14:15
Обиженный водитель расстрелял машину с матерью с ребенком
2 Январь 2020, 13:45
Цены на автомобили резко «взлетели» в России
2 Январь 2020, 13:15
Раскрыты народные способы борьбы с алкогольным отравлением
2 Январь 2020, 12:45
Цены на автомобили резко «взлетели» в России
Лидер отечественного автопрома преподнес россиянам неожиданный новогодний «подарок» в виде резкого повышения цен на популярные модели авто, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает «РГ», с первого дня нового 2020 года завод АвтоВАЗ без предупреждения повысил стоимость всей линейки автомобилей Lada на два и три процента в среднем.
Отмечается, что сильнее всего поднялся в цене один из самых популярных у россиян отечественный седан Vesta – на три и восемь процента подорожал «базовый» кузов и от полутора до почти трех процентов выросла цена на остальные модификации.
Не оставил без внимания волжский завод и «бюджетную» Granta с «внедорожным» 4x4. Модификации первого автомобиля подорожали от одно и семи до двух и семи процентов, а второй – на два с половиной процента.
Цены на «семейный» Largus в среднем «взлетели» на три процента. А вот Xray «всего» на один процент.
Никаких официальных объяснений по поводу резкого поднятия цен представители завода на сегодняшний день не давали.
Екатерина Цой