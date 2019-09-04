Стоимость за газ не отстаёт – выросла почти на четверть за четыре года, сообщает DEITA.RU. По данным центра Аналитики при правительстве россиянам стало сложнее покупать бензин, природный газ и электроэнергию.

Как сообщает «Российская газета», рост цен на ресурсы растёт быстрее, нежели доходы россиян. Если брать во внимание период с 2013 года по 2018-й, ситуация вырисовывается не сильно оптимистичная – стоимость бензина «подпрыгнула» за период на 37-39%, счёт в квитанциях за электричество увеличился на 33%. С 2014 по 2018 года подорожал и газ на 20%.

При этом средний доход на душу населения увеличился лишь на 28%. Специалисты центра отмечают и понижение объёма ресурсов, который можно приобрести за сумму среднего дохода на одного человека. Например, объём бензина остановился на отметке чуть менее восьмисот литров бензина. Отмечено снижение показателя на 14%. Объём газа и электроэнергии снижены на 5 и 8% соответственно. За среднедушевой доход можно приобрести чуть менее девяти тысяч киловатт-часов электричества и 5,4 кубометров газа.

Из-за повышения цен на важные ресурсы, россияне вынуждены ограничивать расходы по другим статьям.

Софья Корф