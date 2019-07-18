Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".



18 июля депутаты рассмотрят инициативу, позволяющую снизить влияние на внутренние розничные цены на топливо со стороны мировых цен на нефть. Такой цели законотворцы намерены добиться за счёт донастройки действующего механизма стабилизации цен на бензин и дизель.

Авторы документа предлагают понизить установленную в налоговом кодексе условную среднюю оптовую цену продажи на внутреннем рынке бензина с 56 тысяч рублей до 51 тысячи рублей за тонну и с 50 тысяч рублей до 46 тысяч рублей за тонну для дизтоплива (41 рубль и 41,75 рубль на заправках соответственно).

Также предусматривается ежегодное увеличение условных оптовых цен продажи на внутреннем рынке бензина и дизтоплива на 5% до 2024 года включительно.

При этом компенсационный коэффициент предлагается повысить с 0,6 до 0,75 в отношении бензина и до 0,7 в отношении дизельного топлива в 2019 году, а начиная с 2020 года — с 0,5 до 0,68 по бензину и до 0,65 по дизелю.

Дмитрий Шевченко