Власти готовятся компенсировать часть доходов нефтяных компаний, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который позволяет частично замещать прибыль нефтяников за счёт бюджета при определении цен на топливо.

Таким образом законотворцы пытаются стабилизировать рост стоимости бензина и дизеля на АЗС по всей стране.

Целью принимаемых депутатами мер является снижение давления со стороны мировых цен на нефть на внутренние розничные цены на нефтепродукты.

Предполагается, что задним числом, а именно с с 1 июля 2019 года, начнут применяться компенсации с 60 до 75 процентов для бензина и до 70 процентов для дизельного топлива, а с 2020 года для бензина с 50 до 68 процентов, для дизтоплива — до 65 процентов.

Дмитрий Шевченко