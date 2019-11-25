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Цены на бензин подскочили до 70 рублей - фото

заправка, азс, бензин

Стоимость бензина превысила психологический порог. Аи-98 за 70 рублей в Южно-Сахалинске — это реальность, сообщает DEITA.RU. В Сети появилась фотография, подтверждающая данный факт.

Судя по фото, на автозаправочной станции Змачинского литр бензина Аи-98 продается за 70 рублей. Повышение цены за одну неделю составило 15 рублей.

По имеющимся данным, на остальных АЗС города средняя цена за литр бензина не повысилась, его также можно приобрести за 50 рублей.

Стоит отметить, что на АЗС Змачинского выросли цены и на другие виды топлива. Ранее этот факт объяснялся переходом с летнего на зимний вид топлива. Сегодня же объяснили разницу в 15 рублей — договором с поставщиком.

Ранее прошла информация о том, что получить водительское удостоверение станет значительно сложнее. Это связано с усложнением сдачи медицинской комиссии. Если раньше говорилось, что из-за добавления новых анализов стоимость справки от нарколога повысится в несколько раз с 22 ноября, то теперь ожидаемый переход на справки за восемь тысяч рублей состоится летом будущего года.

Екатерина Брязгунова 

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