Энергетики заявили об изменении стоимости топлива, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Минэнерго через подведомственную себе структуру, занимающуюся статистическими данными, рассказало о значительном снижении оптовых цен на бензин. По данным профильного министерства, по результатам мая они упали на 9%.

Таким образом, стоимость одной тонны 92 бензина стала равняться 45,2 тысячам рублей, а 95 - 47,2. Однако, несмотря на постепенное снижение оптовых цен, на АЗС горючее продолжает ползти вверх.

Так, по данным ведомства, средняя цена самых популярных марок бензина выросла в течение одного месяца на 0,1%.

Вместе с этим, эксперты говорят о продлении тренда на удешевление стоимости бензина в опте. Когда горючка будет дешеветь на заправках - пока неизвестно.

Дмитрий Шевченко