Стоимость топлива должен держать под контролем специальный правительственный механизм, сообщает DEITA.RU.

Министерство финансов заявило о нахождении способа, при котором руководству страны не требуется заключать соглашение с нефтяными компаниями для сдерживания роста цен на топливо.

Как сказал глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов, найденный механизм сможет в достаточной мере корректировать стоимость горючего на российских заправках.

Как пояснили эксперты, его суть заключается в том, что если цена топлива на экспорт будет выше установленной внутри страны, то нефтяникам покроют из бюджета эту разницу, а если отечественные цены превысят экспортные, то уже топливные компании будут отчислять часть сверхприбыли в пользу государства.

Дмитрий Шевченко