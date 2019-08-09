заправка, АЗС, бензин
Источник изображения: DEITA.RU

Рост цен на бензин в России уверенно продолжается, и пока не видно причин дать им обратный ход, сообщает DEITA.RU.

С момента наступления «бензинового Армагеддона» прошло чуть больше месяца. 1 июля нефтяники и правительство перестали искусственно сдерживать цены, и стоимость бензина ожидаемо поползет вверх.

Первая неделя августа, по данным Росстата, потрепала кошельки автолюбителей 43 регионов России. Больше всего досталось Улан-Удэ, где цены выросли на 0,7 процента.

Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в Красноярске – на 0,7%, в Петрозаводске – на 0,4%, в Иваново, Перми, Кызыле и Кемерово – на 0,1%.

В среднем по стране АИ-92 подорожал на оду копейку и стоит 42,23 рубля за литр. Девяносто пятый бензин подорожал на две копейки и стоит 45,64, а 98 взлетел аж на 8 копеек и продается по 51,31 за литр.

Устойчивый, хоть и нерезкий рост наблюдается уже больше месяца. Исключение составляет только дизель, резко подешевевший с 2019 года.

Средняя цена на АИ-92 во Владивостоке - 43,09 рубля. 44,09 придется выложить за литр АИ-95 и 47,70 за девяносто восьмой. 

Традиционно лидируют на Дальнем Востоке Магадан, Чукотка и Камчатка. Там ценник забрался выше 50 рублей за литр бензина. К слову, 98-го в этих регионах нет вообще.

Недавно президент Владимир Путин подписал закон о корректировке демпфера, призванный сдержать цены на топливо после их разморозки. По нему правительство возмещает нефтяникам разницу между экспортной и внутрироссийской ценой.

Однако экспорт из России пока не так высок из-за плохого качества топлива, которое привыкших к лишениям россиян вполне устраивает. В основном бензин поставляется на территорию бывшего СССР, где живут такие же неискушенные автомобилисты. 

Поэтому возмещение убытков пока не видится реальным средством от медленного, но верного топливного кризиса.

Василий Кучин

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