Цены на бензин упали на одну копейку

Средние цены на бензин в России за неделю снизились на одну копейку, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Росстата.

Как отмечается в материалах российского статистического ведомства, средние цены на бензин по стране составили 44,85 рубля за литр, что на 1 копейку меньше, чем на прошлой неделе.

Средние цены на бензин марок Аи-92 опустились на 1 копейку - до 42,41 рубля, цены на Аи-95 и Аи-98 не изменились и остались на уровне 45,85 рубля за литр и 52,07 рубля за литр соответственно. Цена на дизельное топливо составила 47,75 рубля за литр, что на 5 копеек ниже показателя за предыдущую неделю.

Однако, в регионах страны цены на топливо ведут себя по-разному. За неделю снижение цен на бензин наблюдалось в 19 краях и областях, наиболее заметное в Кирове - на 0,9%. При этом увеличение цен зафиксировано в Рязани - на 3,2% и Петрозаводске - на 0,2%.

Ранее рекордная дешевизна нефти и заполненные до отказа нефтехранилища, а также снижение спроса на перевозки из-за эпидемии коронавируса снизили цену на бензин в США до невиданных значений. Галлон бензина всего за 79 центов предлагают несколько заправок в штате Висконсин. В других штатах, в среднем, вдвое выше - 1,89 долларов за галлон, что все равно является беспрецедентно низким значением.