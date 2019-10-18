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Цены на бензин устремились вверх

заправка, азс, бензин

Топливо в России вновь подорожало, согласно данным центра исследований проблем реальной экономики при Российском экономическом университете имени Плеханова, сообщает DEITA.RU.

За период чуть более полугода, начиная с января 2019 года, средняя цена на бензин в России увеличилась. Так, Аи-92 подорожал чуть менее чем на 2,7 процента, Аи-95 почти на три процента, зимнее дизтопливо на три с половиной процента. Больше всего подорожало летнее дизельное топливо – увеличение составило больше шести процентов.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) бензин подорожал незначительно – на 1-2 копейки за литр в зависимости от октанового числа. Больше подорожало летнее дизтопливо – порядка шести копеек за литр. Зимнее дизельное топливо, по данным ЦДУ ТЭК, напротив, упало в цене и стало дешевле на 37 копеек за один литр. В аналитике представлена средняя стоимость топлива по России.

Напомним, ранее сообщалось об эффективных мерах сокращения расхода бензина в автомобиле. Необходимо облегчить транспортное средство, убрав всё лишнее, систематически проверять давление в шинах, а также излишне не нагружать мотор.

Софья Корф

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