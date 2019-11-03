Цены на бензин во Владивостоке побили московские рекорды

В конце октября Росстат отчитался о ценах на топливо по России и Москве в частности. Основной тезис ведомства — цены на бензин фактически держатся на одном уровне, не меняясь. Однако при сравнении позиций «топливного прайса» оказалось, что Владивостокский бензин может быть даже дороже московского, сообщает DEITA.RU



Отчетный период, по которому Росстат выдал результаты по ценам на топливо, охватывает вторую и третью декады октября. Согласно данным за этот промежуток времени, средняя потребительская цена на бензин составляет 44, 66 рублей за литр. Впрочем, на дизельное топливо цена все-таки повысилась — на 13 коп, в сравнении с предыдущим «чек-периодом».

Что касается регионов, где фиксируется рост цен на бензин — ведомство указало 19 таких субъектов. Наибольший рост(0,2 %) зафиксирован в Мурманске, Екатеринбурге, Кызыле и Петрозаводске. Примечательно, что в этом списке нет Владивостока.

Что касается Дальневосточной столицы — здесь ценник на автомобильное топливо поистине «столичный». Только на 92-ой цена может доходить до 43,77 рублей за литр. И это при официальной средней цене на полтора рубля меньше в Москве. То же самое и с Аи-95 — на некоторых заправках максимальная цена доходит почти до 45 рублей. Цены на 98-ой бензин, к слову, не слишком отличаются от средних по стране.

Евгений Черемухин