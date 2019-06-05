Эксперт рассказал, почему бензин дорожает при дешевеющей нефти, сообщает DEITA.RU.



Несмотря на то, что нефть обновляет свой ценовой минимум, цены на топливо в России все еще растут. Только за месяц они обновлялись несколько раз, и в сумме в некоторых регионах выросли на рубль.

Как рассказал Life ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, скачок цен на бензин летом – более, чем типичная история. Прежде всего, эксперт связывает это с плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, цены могут расти из-за сезонного летнего спроса на топливо.

«Поэтому не исключено, что в июне цены продолжат рост, но далее стабилизируются», – сказал Иван Капустянский.

По словам эксперта Международного финансового центра Гайдара Гасанова, в современном мире цены на нефть не сильно влияют на цены на бензин. Он отметил, что цены на «черное золото» действительно снижаются, но экспортные цены не падают так быстро. Дело в том, что все договоры заключены по ценам 2018 года и несут долгосрочный характер. Если на рынке нефти ничего не изменится, то цены на бензин могут опуститься только в конце 2019 года.

Как отметила старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, из-за договора нефтяников с правительством, первые упустили выгоду и будут всеми силами пытаться ее наверстать. Таким образом, к концу года, цены на бензин могут вырасти минимум на 8%.

Ранее сообщалось о том, что Независимый топливный союз предупредил о том, что цены на бензин вырастут на 10-13%. ФАС запретила делать такие выскказывания.

Елена Миронова