Продавцы автомобильного топлива при текущей ситуации могут не только не повышать стоимость бензина на АЗС, но и даже получать прибыль. Такая ситуация сохраняется сегодня несмотря на рост оптовых цен на 25 процентов, сообщает DEITA.RU.

По словам экспертов, такая ситуация сохраняется, в том числе, и благодаря тому, что власти обязали нефтяников увеличить поставки топлива на внутренний рынок на три процента в сравнении с показателем 2017 года.

Отмечается, что в начале года данный показатель был максимально высоким, что привело к падению отпускных цен НПЗ. На какой-то момент они стали даже ниже закупочных цен на нефть. Пересмотр требований государства, который произошел в апреле, позволил направить часть бензина на экспорт и восстановить уровень цен, пишет Forbes.

Екатерина Брязгунова