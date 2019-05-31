Независимый топливный союз предупредил россиян, что цены на бензин вырастут на 10-13%, сообщает DEITA.RU.



Громкие заявления Независимого топливного союза (НТС) довели до вмешательства в дело ФАС. Федеральная антимонопольная служба предупредила, что публичные заявления о росте цен на бензин недопустимы.

Как пишет Lenta.ru, действия НТС могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Ранее сообщалось о том, что россиян предупредили о росте цен на топливо на 10-13% до конца лета.

Пользователи соцсетей тут же отреагировали на запрет. Они даже окрестили топливо Волан-де-Мортом. Теперь о росте цен предлагают говорить так: «то, о чем нельзя говорить, дорожает».





ИА DEITA.RU следит за ситуацией с ценами на топливо в России. Так, россияне заметили, что их обманули с ценами на дизель. Он должен был подешеветь весной, однако этого не произошло.

Елена Миронова