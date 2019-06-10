Россияне станут платить за потребление газа больше с 1 июля, сообщает DEITA.RU.

Регулируемые цены на газ не только для простых россиян, но и для предприятий будут повышены на 1,4 процента с 1 июля. Об этом сказано в приказе Федеральной монопольной службы от 13 мая. При этом данная индексация учитывает повышение налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов. Уже в следующем, 2020-м, году стоимость газа будет увеличена на три процента.

Напомним, что с 1 июля также будет повышена плата за услуги ЖКХ — в этот день стартует второй этап индексации.

Екатерина Брязгунова