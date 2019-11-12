Цены на гречку взлетели в России

Потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре 2019 года выросли на 7,3%, сообщает DEITA.RU по материалам Росстата.

Тенденция роста цен характерна практически для всей страны. Подорожание гречневой крупы отмечено в 80 субъектах России (кроме автономных округов, входящих в состав области), в том числе в 48 регионах цены на крупу увеличились более чем на 7,3%.

Повышение цены заинтересовало контролирующий орган. Федеральная антимонопольная служба проверит производителей и переработчиков гречки на предмет обоснованности повышения цен.

Как отмечает начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко, во всех регионах, являющихся основными производителями гречихи, ситуация на этом рынке находится под контролем территориальных управлений ФАС. По ее словам, дефицита на рынке не наблюдается. «Несмотря на то, что фактов нарушения антимонопольного законодательства до сих пор выявлено не было, мы приняли решение проверить обоснованность цен» - прокомментировала Анна Мирониченко.

Дмитрий Санников