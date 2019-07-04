За год рост составил 24%, сообщает DEITA.RU.



С 1 июля девелоперы перешли на новую схему работы с капиталом дольщиков. Теперь живые деньги они увидят только когда дом будет сдан, а покупатели оформят квартиры в собственность.

Эксперты прогнозировали рост цен из-за этого нововведения, и он действительно произошел - за несколько месяцев до введения реформы. РБК составили рейтинг российских регионов, в которых цены на новостройки поднялись сильнее всего. Рост сравнивали с Москвой.

На первом месте оказался Сахалин. Там рост цен составил 30%. Приморье на втором месте - 24%. Тройку лидеров по выросшим ценам на новостройки завершил Алтай (23%).

ИА DEITA.RU уже писало о том, что введение проектного финансирования и переход на эскроу-счета несет в себе несколько глобальных проблем. Одна из них - неминуемый рост цен на новостройки и, следовательно, на вторичном рынке.

Елена Миронова