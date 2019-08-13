Когда закон о продаже лекарств в том числе с помощью интернета начнет действовать, некоторые лекарства на тридцать процентов упадут в цене, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Лекарства должны стать более доступными для граждан, и изменения в законодательстве направлены на снижение их стоимости, говорят ответственные за эту работу депутаты.

Как говорит первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Исаев, проект о дистанционной продаже лекарств через интернет перешел на самую высокую стадию разработки. Все лекарства можно будет приобрести как в аптеке, так и в Сети, кроме рецептурных, нейролептиков, психотропных, спирто- и наркосодержащих.

Также разрешат продажу лекарств оптовикам-дистрибьюторам, производителям с лицензией. Это тоже должно помочь снизить цены за счет создания конкуренции.

Анастасия Туркова