Цены на лекарства резко подскочат в России

Отмена ЕНВД приведет к резкому повышению стоимость на нерегулируемые лекарства. Скачок цен предполагается аж на 20 процентов, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал уполномоченный при российском президенте Борис Титов.

По мнению предпринимателей Приморья, отмена единого налога на вмененный налог на сегодняшний день является одной из самых больших проблем для малого бизнеса.

Согласно проведенному опросу представителями ассоциации «Фармацевтическое содружество», значительная часть аптек имеют такую юридическую форму, при которой удобнее, а главное — выгоднее всего использовать ЕНВД. При ее отмене налоговая ставка станет значительно выше, а значит — стоимость всех препаратов, которые не входят в регулируемый государством список, повысится сразу на 20 процентов. Иначе держать аптеку станет просто-напросто не выгодно.

Отмечается, что особенно пострадают малые населенные пункты, где небольшие аптеки могут закрыться, а торговые аптечные сети туда не придут, пишут Вести. Финанс.

Екатерина Брязгунова