Цены на молочные продукты в России взлетят

Российский эксперт предупредил граждан о грядущем резком повышении цена на некоторые молочные и кисломолочные продукты. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам одного из ведущих специалистов страны в сфере торговли, преподавателя РЭУ им. Плеханова Михаила Перельмана, значительный рост цен будет связан внедрением новой системы ветеринарного контроля за выпускаемой российскими и зарубежными производителями молочной продукции.

Эксперт заявил, что не все участники рынка «потянут» оплату электронных сертификатов «Меркурий», что приведет к возможному сокращению «молочных игроков», а значит – потере конкурентоспособности и «взлету» стоимости продукции. Согласно подсчетам Перельмана, россиянам стоит уже в ближайшее время ожидать повышения стоимости кефира и йогуртом на двенадцать-пятнадцать процентов до конца года и быть готовыми к продолжению роста цен в две тысячи двадцатом году.

«Меркурий» подразумевает подключение к новой системе всех участников рынка: от производителей до поставщиков и продавцов. Но, разумеется, больше всего пострадают малые организации по производству молока и кисломолочной продукции, т.к. у них может не оказаться нужных средств, чтобы продолжить деятельность в рамках новых ветеринарных требований», - отметил эксперт.

Кстати, ранее DEITA.RU сообщала о росте еще одного пункта расходов среднестатистических российских семей. Со следующего года в ряде регионов страны ожидается рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги от двух целях и четырех десятых процентов до четырех.

Председатель правительства Дмитрий Медведев уже подтвердил, что в связи с индексными изменениями счета за «коммуналку» вырастут почти во всех российских республиках, в ряде регионов Дальнего Востока, Сибири и Урала, а также в центральной части страны. Уточнить будущей рост тарифов ЖКХ россияне могут в своих управляющих компаниях.

Власти отметили, что индексация, скорее всего, существенно не отразится на итоговой сумме «коммунального» счета т.к. каждый платеж будет индексироваться отдельно.

Екатерина Цой