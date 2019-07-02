Ожидается резкий скачок цен на свинину, говядину и мясо птицы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Представитель Национального кормового союза рассказал изданию о том, что цены на мясо в России могут уже в скором времени вырасти минимум на 10%.

Причиной подорожания станет увеличение стоимости добавок для питания животных. На данный момент Россия вынуждена завозить около 90% от необходимо объёма этих добавок.

В Минсельхозе уверены, что такая нагрузка обернётся ростом стоимости мяса на прилавках магазинов.

Дмитрий Шевченко