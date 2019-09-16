Цены на нефть взлетели

"Чёрное золото" заметно подорожало, сообщает DEITA.RU.

Цена фьючерсов на марку нефти Brent повысилась до 71,6 дооларов за баррель. Такую стоимость прогнозируют игроки на бирже уже в ноябре этого года.

Подорожание, которое составило целых 13% произошло на фоне сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии. Кроме этого на цену нефти повлиял пожар на территории национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE в Лондоне сообщил, что на открытии торгов цена Brent выросла на 13,8 процентов, WTI — на 11,2 процента.

Дмитрий Шевченко