Новости
Цены на овощи взлетели на Дальнем Востоке из-за перекрытия границы с Китаем
22 Май 2020, 18:15
Голоруких россиян не пустят в самолет
22 Май 2020, 17:45
Олег Кожемяко сообщил о достижении нужных цифр по коронавирусу
22 Май 2020, 17:38
Дождь и сильный ветер испортят выходные владивостокцам
22 Май 2020, 17:22
Мать из Приморья, выбросившая ребёнка из окна, избежала тюрьмы
22 Май 2020, 17:17
Подозрительный столб Дамокловым мечом навис над приморцами
22 Май 2020, 16:42
Приморец взял ключи у заснувшего собутыльника и стал героем полицейской погони
22 Май 2020, 16:15
Китайцы забросали дальневосточных медсестер камнями: девушки скрылись в лесу
22 Май 2020, 15:45
Цены на овощи взлетели на Дальнем Востоке из-за перекрытия границы с Китаем
Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в апреле 2020 года увеличилась до 3,9% после 3,3% в марте, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Дальневосточного главного управления Банка России.
Как отмечают специалисты, ускорение роста цен в округе происходило под влиянием разовых проинфляционных факторов. Это временное повышение потребительского спроса на продукты длительного хранения и товары первой необходимости из-за введения режима самоизоляции, а также увеличение издержек поставщиков вследствие изменения логистических схем на фоне распространения коронавируса. Еще одним значимым фактором стало ослабление рубля в результате снижения мировых цен на нефть и негативного влияния пандемии коронавируса на глобальную экономику.
Снижение интенсивности грузового сообщения с приграничными городами КНР из-за введенных ограничительных мер и увеличение стоимости импорта из-за ослабления рубля обусловили рост цен на огурцы, помидоры, морковь и картофель. Заметно выросли цены на цитрусовые, в первую очередь на лимоны и апельсины. Повышение темпов их удорожания происходило под влиянием ослабления рубля, а также роста спроса на них как на популярное народное средство профилактики и лечения вирусных инфекций.
Ослабление рубля обусловило ускорение роста цен на импортируемые товары: электротовары и бытовую технику, строительные материалы и легковые автомобили. Этот же фактор, а также временное увеличение спроса на фоне перехода значительной части компаний на формат удаленной работы спровоцировали удорожание персональных компьютеров и ноутбуков.
Сложная эпидемиологическая обстановка привела к росту спроса и увеличению цен на отдельные медицинские товары и медикаменты.
В условиях повышенного спроса на фоне обеспечения организациями и компаниями санитарно-эпидемиологических требований для ограничения распространения коронавируса и ослабления рубля ускорился рост цен на моющие, чистящие и дезинфицирующие средства.
В апреле по сравнению с мартом годовая инфляция ускорилась во всех регионах ДФО. Самая высокая на Дальнем Востоке годовая инфляция (5,5%) и наибольший ее прирост (на 0,9%) наблюдались в Еврейской автономной области. По-прежнему самая низкая в округе инфляция (1,1%) и наименьший ее прирост (на 0,2 %) наблюдались в Чукотском автономном округе.
Как отмечают специалисты Банка России, до конца 2020 года в целом по стране вероятно повышение годовой инфляции. В то же время по мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние снижения внутреннего и внешнего спроса вследствие ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по России по итогам 2020 года составит 3,8-4,8% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.