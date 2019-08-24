В России цены на продукты растут в полтора раза выше, чем в Евросоюзе, сообщает DEITA.RU.

По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года с января по июнь в России продукты подорожали на 3%. За это же время в Евросоюзе цены на продукты тоже повысились, но лишь на 1,9%.

Заметнее всего рост цен в России оказался на фрукты, овощи и хлеб. По данным российского статистического ведомства, цены на фрукты выросли за минувшие полгода на 11,5%, тогда как в ЕС рост составил 2,8%. Такая же картина и с овощами: в РФ рост 4,8%, а в ЕС — 2,9%. Крупы, хлебобулочные изделия на территории нашей страны стали продаваться дороже на 5,1%, а в Европе лишь на 1,4%.

В прошлом году, по оценке Росстата, продукты питания в РФ росли в цене в 4,2 раза быстрее, чем на европейском рынке, и в результате подорожали на 5,5% против 1,3%.

Но так было вовсе не всегда. Годом ранее ситуация была обратной: в России еда поднялась в цене на 0,7%, а в Европе — на 2,6%.

Ранее производители спрогнозировали падение цен на важную категорию мяса. Оптовые цены на свинину могут упасть на 10% уже к концу года. Рынок мог ожидать обвал, но из-за вспышки африканской чумы свиней в Китае, которая поддержит цены, снижение будет постепенным.

Дмитрий Санников