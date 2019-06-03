В России с 6 июня 2019 года торговым сетям запретили возвращать непроданные продукты, сообщает DEITA.RU.

Запрет коснулся товаров со сроком годности до 30 дней. Теперь нельзя возвращать молочные, мясные, фрукты, овощи. Переходный период длился полгода и завершается на этой неделе.

Во время переходного периода ретейлеры должны были поменять договоры с поставщиками. Вступивший в силу закон запрещает включать в контракты условие замены товаров с истекающим сроком годности на более свежие или возможность возмещения стоимости непроданных товаров.

По оценкам экспертов, новые правила приведут к незначительному, но все же заметному подорожанию отдельных продуктов питания. Кроме того, больше «просрочки» отправится на переработку: в салаты и другие блюда, которые готовятся в супермаркетах.

Ранее ретейлеры предупредили о вероятном росте цен на продукты питания из-за высоких ставок по эквайрингу. В Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интернет-торговли не исключают, что торговые сети откажутся от скидок и акций.



Дмитрий Санников