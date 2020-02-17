Цены на сахар на мировом рынке взлетели вверх

Стоимость сахара в мире достигла рекордного максимума за последние три года, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отмечает RT, связано повышение цен с дефицитом продукции на глобальном рынке и массовым сокращением производств в Индии, Европе и Бразилии.

«Цены на сахар, как и на другие сырьевые товары, могут резко меняться в силу своей природы. Потребление в мире растёт медленно, и существенные колебания производства по климатическим и другим причинам приводят к циклическому движению мирового рынка от профицита к дефициту и обратно», — рассказал RT ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.

Любопытно, что при этом в России зафиксировано значительное удешевление сахара. В 2019 году цены упали более чем на 30% и с начала 2020 года продолжают снижаться.

2019 год стал нетипичным для отечественных производителей сахара: цены на товар начали снижаться в начале года и продолжили летом — в пик сокращения запасов. Более того, с начала нового сезона, осенью, и до конца года цены упали ещё на 26,2%. Рекордные запасы сырья и превышение предложения над спросом стали причиной обвала рынка.