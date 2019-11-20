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19 Август 2019, 19:45

Цены на сигареты поднимут в России

дым pixabay

Депутаты Государственной Думы рассмотрят законопроект об установлении минимальной розничной цены на сигареты, сообщает DEITA.RU.

Изменить Налоговый Кодекс предложила целая группа парламентариев фракций «Единая Россия» и ЛДПР.

Сейчас в России нельзя продавать сигареты по цене выше максимальной розничной, которая установлена производителем. Нельзя продавать и дешевле минимальной розничной цены, установленной в 75% от цены максимальной.

В соответствии с документом, опубликованном в официальной базе проектов нормативных актов Государственной Думы, предлагается установить для всех сигарет единую минимальную цену. Рассчитывать ее законотворцы предлагают, исходя из наименьшего значения ставки акциза на пачку, а также НДС.

Таким образом парламентарии хотят бороться с нелегальной табачной продукцией. Контрабандные сигареты все чаще появляются на подпольном рынке и продаются гораздо ниже, чем налогооблагаемые сигареты в официальных точках продаж. Средняя стоимость легальной пачки сигарет в России в 2019 году составляет около 115 рублей. Нелегальная же продукция продается по цене 45-55 рублей.

Дмитрий Санников

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