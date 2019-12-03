Цены на смартфоны взлетят - Путин подписал новый закон

Президент Владимир Путин подписал недавно прошедший третье чтение закон, который запретит продажу гаджетов без отечественного софта, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает «Российская газета», с июля следующего года в России нельзя будет продавать технику, в частности, смартфоны, телефоны, компьютеры, планшеты и ноутбуки, без отечественного ПО.

Отмечается, что в ближайшее время Правительство разработает точный перечень устройств, продажа которых попадает под ограничения. Инициаторы проекта советуют внести в реестр не только ПК и телефоны, но и «умные» телевизоры, подчеркивая, что это поможет поддержать отечественный бизнес.

Напомним, что отныне продавцы будут обязаны ставить российский софт на все продаваемые гаджеты. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что нововведение приведет к росту цен на эту группу товаров.

«Это усложнит процедуру продаж, сделает сбыт отдельных марок просто невозможным. Вполне вероятно, что отдельные потребители будут искать «лазейки», а к их услугам будут недобросовестные, но предприимчивые продавцы», - отметил эксперт.

Александра Маслова