Производителей лекарств обязали снизить стоимость препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), сообщает DEITA.RU. Если цена такого препарата стала ниже в стране производителя за рубежом и в государствах, в которых эти лекарства зарегистрированы, снизить ее придется и в России. Такой законопроект принят Госдумой во втором чтении.

В текущем и в следующем году производители обязаны будут перерегистрировать отпускные цены на лекарства из списка жизненно важных, поскольку их цена в нашей стране значительно выше, чем в Европе. Подать заявление на увеличение цены предприятие-производитель сможет не чаще одного раза в год, и то разрешение будет дано только при доказанной экономической необходимости такого шага. А вот уменьшать цену могут и не раз – сколько будет необходимо.

Цель законопроекта – сделать лекарства доступными для граждан и позволить реализовывать государственные программы.

Анастасия Туркова