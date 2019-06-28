В Минтрансе ищут способы повысить объем финансирования программы по субсидированию перевозок в регионах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

С помощью средств из федерального бюджета увеличилось количество субсидируемых рейсов на десять процентов – теперь их 216. На это регионам выделили 7,8 в текущем году. Увеличилась и численность перевезенных на таких маршрутах граждан: их стало в три раза больше, 438 000 человек.

Продолжать такую политику Минтранс планирует и дальше, рекомендуя Правительству включить в список субсидируемых авиамаршрутов труднодоступные районы и удаленные населенные пункты. Таких, по мнению ведомства, стоит включить в программу двадцать шесть.

При этом Минтранс просит дать регионам право повышать тарифы на субсидируемые перевозки, чтобы перелеты стали более рентабельными.

Анастасия Туркова