Выход тайфуна «Кроса» на Приморье осложнил и без того непростую дорожную обстановку в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU.

Судя по Картам. Яндекс, основные автомобильные артерии Владивостока сковали семибалльные пробки. Ситуация осложняется с каждым часом.

На момент выхода новости движение на Золотом мосту в сторону Зари парализовано. Также колом стоят Некрасовская улица и Некрасовский путепровод, а за ними и проспект 100-летия Владивостоку. Здесь машины толкаются со скоростью не более десяти километров в час.

Дороги в сторону Эгершельда, а также центральные улицы города скованы очень серьезными пробками. Здесь речь идет даже не о медленном движении. На Морской, Посьетской, Алеутской, Верхнепортовой, Тигровой улицах машины ползут не более двух километров в час. Спортивная, Луговая и Русская также скованы пробками.

Местные жители отмечают, что доехать с Чуркина до Первой речки можно либо на общественном или личном транспорте, либо на такси. Однако последний вариант слишком дорог из-за пробок. Яндекс. Такси предлагает поездку за 479 рублей. Ехать до Второй речки оказалось еще дороже — 557 рублей.

Екатерина Брязгунова



